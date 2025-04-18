Німеччина

Турецький гранд почав переговори щодо трансферу лідера Баєра.

Галатасарай серйозно зацікавлений у підписанні центрального півзахисника Граніта Джака в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, уже відбулися перші перемовини між гравцем, його батьком, агентами та представниками турецького клубу.

На 32-річного швейцарського півзахисника також звернули увагу кілька клубів із Саудівської Аравії.

Попри інтерес, Баєр не має наміру відпускати свого ключового гравця — чинний контракт Джаки розрахований до літа 2028 року, а сам футболіст є лідером команди.