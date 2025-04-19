Німеччина

Відбувся черговий матч німецького чемпіонату, який увійшов до історії Бундесліги.

Берлінський Уніон у божевільному матчі 30 туру німецької Бундесліги на своєму полі поділив очки зі Штутгартом. Матч закінчився із рахунком 4:4.

Рахунок у матчі було відкрито на п'ятій хвилині зусиллями Андрія Ілича, після чого на 19 хвилині перевагу берлінців подвоїв Діогу Лейте.

Потім на 23 хвилині Деніз Ундав скоротив відставання в рахунку, а через шість хвилин Енцо Мійо зрівняв цифри на табло.

На 39 хвилині Леопольд Керфельд знову вивів Уніон вперед, але за чотири хвилини Джефф Шабло зрівняв рахунок.

У компенсований час команди ще раз обмінялися голами – спочатку Кріс Фюріх вивів "швабів" вперед, після чого Ілич відновив рівність на табло, оформивши дубль.

Таким чином всі вісім голів було забито у першому таймі і це перший такий випадок в історії матчів німецького чемпіонату.

Після 30 турів Штутгарт набрав 41 очко і посідає 11 місце у Бундеслізі. Уніон має у своєму активі 35 балів та йде на 13 позиції.

Уніон Берлін — Штутгарт 4:4

Голи: Ілич, 5, 45+6, Лейте, 19, Керфельд, 39 - Ундав, 23, Мійо, 29, Шабо, 43, Фюріх, 45+1.

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Лейте — Тріммель, Хедіра, Роте — Хаберер (Бенеш, 72), Шафер (Тусар, 90) — Ілич (Любичич, 83), Голлербах (Скарке, 83).

Штутгарт: Нюбель — Стергіу (Штенцель, 90), Єльч, Шабо (Гендрікс, 72), Міттельштедт — Каразор, Штіллер — Мійо, Ундав, Фюріх (Брун Ларсен, 90) — Демірович.

Попередження: Шабо, Гендрікс.