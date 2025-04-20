Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Аугсбург - Айнтрахт, Getty Images
20 квітня 2025, 18:26
У рамках 30-го туру німецької Бундесліги Аугсбург на своєму полі приймав Айнтрахт.
Команди не зуміли відкрити рахунок голам, і поєдинок завершився сухою нічиєю — 0:0.
Аугсбург — Айнтрахт Франкфурт 0:0
Аугсбург: Дамен — Матсіма, Гоувелееув, Цезігєр — Вольф (Кудоссу, 79), Якич, Оньєка, Яннуліс — Комур (Єнсен, 61), Клод-Моріс (Тіц, 86) — Ессенде (Беріша, 61)
Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Крістенсен, Тута, Кох, Теат (Коллінз, 56) — Шаїбі (Баоя, 46), Ларссон, Скірі, Браун — Батшуаї (Кнауфф, 46), Екітіке
Попередження: Оньєка, Беріша — Коллінз.