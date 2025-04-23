Німеччина

Південнокорейський захисник може залишити Баварію влітку.

Центральний захисник Баварії Кім Мін Дже може залишити мюнхенський клуб в літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, у випадку отримання вигідної пропозиції для 28-річного гравця та безпосередньо для самих баварців, перехід наприкінці сезону стане можливим.

Хоча Кім і є важливою фігурою у складі команди Венсана Компані, він не вважається недоторканним, і кілька європейських клубів уже отримали інформацію про можливість трансферу.

Крім того, інтерес до південнокорейця виявляють й клуби з чемпіонату Саудівської Аравії, які вже почали робити перші запити щодо ситуації навколо майбутнього гравця.

Раніше з'являлася інформація, що Ювентус, Челсі та Ньюкасл проявляють інтерес до Кіма Мін Дже.