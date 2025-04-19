Німеччина

Захисник збірної Південної Кореї може залишити Баварію влітку.

Центральний захисник Баварії Кім Мін Дже може покинути мюнхенський клуб цього літа, якщо надійде відповідна пропозиція.

Як повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг, футболіст обізнаний із ситуацією, але наразі зосереджений виключно на боротьбі за титул у Бундеслізі.

Одразу кілька клубів уже виявили інтерес до 28-річного гравця. Зокрема, за ситуацією уважно стежить туринський Ювентус. Також, за інформацією журналіста Санті Ауни, інтерес до Кіма проявляють англійські Челсі та Ньюкасл.

Кім Мін Дже приєднався до Баварії влітку 2023 року після блискучого сезону в Наполі і залишається одним із ключових гравців оборони мюнхенців.