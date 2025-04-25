Німеччина

Захисник Баєра ще не підписав контракт із каталонцями і залишається цікавим варіантом для двох інших грандів.

Центральний захисник леверкузенського Баєра Йонатан Та вже кілька тижнів має усну домовленість з Барселоною, однак офіційного контракту досі не підписано. Перехід наразі неможливо оформити, тож ситуація залишається відкритою. Про це повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг.

У разі зриву трансферу до каталонського клубу, Та може опинитися в іншому європейському гранді. За інформацією джерела, інтерес до футболіста виявляють мюнхенська Баварія та мадридський Реал.

У Баварії останніми днями обговорюють варіант із запрошенням 29-річного німця, а в Мадриді він подобається керівництву клубу.

Цікаво, що Та має хороші стосунки з Хабі Алонсо, який цього літа може очолити Реал. Якщо це станеться, шанси на перехід гравця до мадридського клубу значно зростуть.

Нагадаємо, раніше Йонатан Та підтвердив, що залишить Баєр Леверкузен наприкінці поточного сезону.