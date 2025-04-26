Німеччина

Чергове досягнення німецького футболіста.

У суботу Баварія в чемпіонаті Німеччини розгромила на своєму полі Майнц із рахунком 3:0. Досвідчений нападник Томас Мюллер вийшов на футбольне поле наприкінці зустрічі, замінивши Лероя Сане.

Тепер за плечима 35-річного Мюллера рівно 500 матчів за Баварію в Бундеслізі. У цих 500 матчах Томас забив 150 голів і віддав 211 гольових передач на партнерів.

Томас Мюллер став тільки четвертим в історії гравцем, який провів у Бундеслізі 500 матчів за один клуб.

Нещодавно було оголошено про те, що Мюллер покине Баварію після завершення сезону-2024/25. Якщо брати всі турніри, то Томас провів за мюнхенців 748 ігор.