Німеччина

Легенда.

Мюнхенська Баварія виступила із заявою щодо відходу з клубу нападника команди Томаса Мюллера. Про це йдеться на офіційній сторінці "ротен" в соцмережі X.

"Рекордмайстер" вшанує видатну кар'єру Мюллера, організувавши прощальний матч. Також було вирішено, що дворазовий володар требла і чемпіон світу проведе свої останні матчі за Баварію на клубному чемпіонаті світу, який пройде в США з 15 червня по 13 липня", — йдеться в заяві Баварії.

За Баварію Мюллер відіграв усю свою професійну кар’єру, починаючи від 2000 року, і за цей час провів за основну команду 743 матчі, забивши 247 голи та віддавши 273 гольові передачі.

Томас — дворазовий володар Ліги чемпіонів УЄФА (2012/13, 2019/20), дворазовий переможець Суперкубка УЄФА (2014, 2021), дворазовий переможець Клубного чемпіонату світу (2014, 2021), 12-разовий чемпіон Німеччини (2009/10, 2012-23), 6-разовий володар Кубка Німеччини (2009/10, 2012-14, 2015/16, 2018-20), та 8-разовий переможець Суперкубка Німеччини (2010/2011, 2012/13, 2016-2019, 2020/23).

Цього сезону Томас Мюллер відіграв за Баварію 36 матчів, забив п'ять голів та віддав п'ять результативних передач.