Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 26 квітня 2025 року.
Баварія - Майнц, Getty Images
26 квітня 2025, 21:25
Баварія обіграла Майнц із рахунком 3:0. Авторами голів стали Лерой Сане, Майкл Олісе та Ерік Даєр.
Огляд матчу:
Баварія — Майнц 3:0
Голи: Сане, 27, Олісе, 40, Даєр, 84.
Баварія: Урбіг — Лаймер, Даєр, Мін Дже (Бої, 46), Станішич — Олісе, Кімміх, Павлович (Горецка, 84), Сане (Мюллер, 84) — Кейн (Кусі-Асаре, 88), Гнабрі (Коман, 72).
Майнц: Центнер — да Кошта, Ганче-Ольсен, Кор — Касі (Ферачніг, 28), Сано, Амірі, Мвене (Вайпер, 74) — Небель (Норден, 87), Сон (Відмер, 87) — Буркардт (Зіб, 86).
Попередження: Кейн, Лаймер — Мвене, Кошта, Амірі.