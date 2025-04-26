Німеччина

Пенья може продовжити кар'єру в Бундеслізі.

26-річний голкіпер іспанської Барселони Іньякі Пенья, який втратив місце в основі після приходу Войцеха Щесни, налаштований покинути команду цього літа. Про це повідомляє Fichajes.

За інформацією джерела, в гонці за гравця лідирує РБ Лейпциг. Німецьку команду приваблюють технічні навички та вік Пеньї. Також у клубі впевнені, що воротар здатний розвиватися в кращий бік.

Варто зазначити, що місяць тому основним претендентом на підписання Пеньї називали Сельту.

У поточному сезоні Іньякі Пенья зіграв у 22 матчах у всіх турнірах і пропустив 25 голів. У його активі 6 зустрічей на нуль.

Раніше повідомлялося, що Пенья залишить Барселону через конфлікт з Фліком.