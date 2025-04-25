Іспанія

Конфлікт з Гансі Фліком і повернення тер Штегена відправили іспанця на третій план — у клубі більше не бачать для нього майбутнього.

Іньякі Пенья, другий номер у воротарській ієрархії Барселони, схоже, залишить клуб вже цього літа. За інформацією іспанського видання El Nacional, новий головний тренер "блаугранас" Гансі Флік не бачить іспанця у своїх планах і нібито вже повідомив про це керівництву клубу.

Між коучем і 26-річним голкіпером виник напружений конфлікт, який остаточно відсунув Пенью навіть від лави запасних. Враховуючи, що основний воротар Марк-Андре тер Штеген повернувся після травми, для Пеньї фактично не залишилось шансів з’явитися на полі в офіційних матчах до кінця сезону.

Контракт футболіста чинний до 2026 року, однак сторони вже розглядають варіанти дострокового розірвання або трансферу. Потенційні покупці можуть спокуситися оцінкою на Transfermarkt – близько 10 мільйонів євро. У сезоні 2024/25 Іньякі встиг зіграти 22 матчі, пропустивши 25 м’ячів.