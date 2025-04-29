Німеччина

Німецький клуб готується до активних торгів улітку.

Японський нападник німецького Фрайбурга Рітсу Доан проводить черговий сезон Бундесліги на високому рівні після свого трансферу влітку 2022 року з нідерландського ПСВ за 8,5 млн євро.

Прийдешньої літньої трансферної кампанії "червоно-білі" вже всерйоз розраховують, що зможуть заробити на продажі свого 26-річного виконавця чималі кошти.

А тим часом Фрайбург розпочав пошуки потенційної заміни японського гравця, і з останніх варіантів зупинив вибір на буркінійському нападнику французького Труа, який виступає в Лізі 2, Сиріаку Іріє.

За 19-річного виконавця з вісьмома голами та трьома гольовими передачами за 36 матчів цього сезону та контрактом до 2029 року просять 10 млн євро.

Тим часом Доан за цю кампанію оформив дев’ять голів та стільки ж гольових передач за 33 гри.

Як повідомляє німецька преса, перемовини щодо Іріє вже перебувають на фінальній стадії.