Німеччина

На леверкузенців очікують цікаві тижні найближчим часом.

Відхід головного тренера леверкузенського Баєра Хабі Алонсо з клубу наприкінці поточного сезону здається вже вирішеним питанням, тож наразі "фармацевти" шукають кандидатів йому на заміну.

Нинішній керманич іспанського Реала Сосьєдад Іманоль Альгуасіль — один із варіантів, проте не єдиний.

Баєр планує витратити час до 11 травня, день остаточної відповіді Алонсо щодо власного майбутнього, для того, щоб вивчити всі наявні варіанти.

Зокрема, як повідомляє німецька преса, клуб зробив довідку й на нідерландського фахівця Еріка тен Гага, якого після відходу з англійського Манчестер Юнайтед у першій частині поточного сезону пов’язували з дортмундською Боруссією та РБ Лейпциг, однак далі чуток справа так і не рушила.