Іспанія

Тренер Баєра Хабі Алонсо має визначитися, чи залишиться в Німеччині, чи перейде до мадридського Реала, де йому пропонують тренерське місце.

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо має час до 11 травня, щоб вирішити своє майбутнє, оскільки мадридський Реал активно зацікавлений у його послугах.

Іспанський фахівець має "джентльменську угоду" з леверкузенцями, що дозволяє йому покинути клуб за згодою сторін. У разі позитивного рішення щодо Реала, Баєр готовий відпустити Алонсо без зайвих перешкод.

Дата не випадкова, адже в цей день відбудеться важливий матч між Барселоною та Реалом, який може вплинути на долю Карло Анчелотті. Якщо тренер Реала не виправдає очікувань, Хабі Алонсо може стати головним кандидатом на його місце.

Нагадаємо, раніше про майбутнє Хабі Алонсо висловився генеральний директор Баєра Леверкузен Фернандо Карро.