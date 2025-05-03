Німеччина

"Ротен" не хочуть розслаблятися.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився напередодні матчу 32-го туру німецької Бундесліги з РБ Лейпциг, в якому "ротен" можуть достроково виграти "зелену салатницю". Цитує бельгійського фахівця ESPN.

"Ми хочемо перемогти і стати чемпіонами. Це було б чудово. Це фінал для нас. Сподіваюся, ми це зробимо. Але ми готуємося як зазвичай. Я не готуюся святкувати, а готуюся до матчу з дуже сильним суперником.

У Лейпцигу достатньо таланту і якості, багато хороших молодих футболістів. Вони програли Айнтрахту в минулому турі. Тому думаю, що вони зіграють із повною енергією, будуть атакувати та зроблять все, щоб продемонструвати свою силу.

Команди приймають радикальні рішення проти Баварії. Думаю, що Лейпциг покаже свою найкращу версію. Це буде важко, але ми готові. Нам потрібно готуватися до гри, а не до вечірки", — сказав Компані.

Наразі Баварія лідирує в Бундеслізі, за три тури до завершення чемпіонату сезону-2024/25 випереджаючи Баєр на вісім очок.