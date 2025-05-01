"Ротен" хочуть зміцнити центр оборони.
Рональд Араухо, getty images
01 травня 2025, 14:00
Мюнхенська Баварія зацікавлена в трансфері центрального захисника каталонської Барселони Рональда Араухо. Про це повідомляє Sport.es.
За інформацією джерела, керівництво "ротен" влітку збирається суттєво змінити лінію оборони команди і потенційний перехід уругвайського захисника розглядається, як пріоритетний варіант.
Зазначається, що в контракті Араухо є "клаусула" в розмірі 65 млн. євро, яка діятиме з 1-го по 15-е липня.
Підкреслюється, що перехід 26-річного уругвайця залежатиме від майбутнього у Мюнхені Кім Мін Дже. Якщо кореєць влітку залишить Баварію, у мюнхенського клубу з'являться гроші на купівлю захисника Барселони.
Чинна трудова угода гравця з "синьо-гранатовими" розрахована до 30 червня 2031 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.
Цього сезону Рональд Араухо відіграв за Барселону 20 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль може підписати Араухо.