Німеччина

"Ротен" хочуть зміцнити центр оборони.

Мюнхенська Баварія зацікавлена в трансфері центрального захисника каталонської Барселони Рональда Араухо. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, керівництво "ротен" влітку збирається суттєво змінити лінію оборони команди і потенційний перехід уругвайського захисника розглядається, як пріоритетний варіант.

Зазначається, що в контракті Араухо є "клаусула" в розмірі 65 млн. євро, яка діятиме з 1-го по 15-е липня.

Підкреслюється, що перехід 26-річного уругвайця залежатиме від майбутнього у Мюнхені Кім Мін Дже. Якщо кореєць влітку залишить Баварію, у мюнхенського клубу з'являться гроші на купівлю захисника Барселони.

Чинна трудова угода гравця з "синьо-гранатовими" розрахована до 30 червня 2031 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Рональд Араухо відіграв за Барселону 20 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль може підписати Араухо.