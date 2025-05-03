Німеччина

Відбулися чергові матчі німецького чемпіонату.

Сьогодні, 3 травня, відбулися чергові матчі 32 туру німецької Бундесліги.

У першому матчі менхенгладбахськая Боруссія на своєму полі поділила очки з Гоффенгаймом. Матч закінчився із рахунком 4:4.

Боруссія відкрила рахунок на п'ятій хвилині, коли голом відзначився К'яродія, після чого на 33 хвилині Райтц подвоїв перевагу господарів поля. Потім на 43 хвилині Чавес відіграв один гол для гостей.

На початку другого тайму Бюльтер зрівняв цифри на табло, після чого за десять хвилин Онора вивів Боруссію вперед. Ще за десять хвилин Гложек зрівняв рахунок.

Потім на 82 хвилині Табакович вивів Гоффенгайм вперед, але на першій компенсованій хвилині Кляйндінст зрівняв цифри на табло.

Боруссія Менхенгладбах — Гоффенгайм 4:4

Голи: К'яродія, 5, Райтц, 33, Онора, 64, Кляйндінст, 90+1 - Чавес, 43, Бюльтер, 54, Гложек, 74, Табакович, 82.

Боруссія Менхенгладбах: Омлін — Скаллі, Ітакура, К'яродія (Лайнер, 78), Ульріх (Нетц, 82) — Райтц, Вайгль (Зандер, 82) — Онора (Чванчара, 70), Штогер (Нойгаус, 82), Гак — Кляйндінст.

Гоффенгайм: Філіпп — Чавес, Естігор, П'єр Нсокі — Кадержабек, Штах, Бішоф, Бюльтер (Акпогума, 90) — Туре (Бекер, 88), Крамарич — Гложек (Табакович, 78).

У другій зустрічі Штутгарт мінімально обіграв Санкт-Паулі з рахунком 1:0. Єдиний гол був забитий на 88 хвилині, а його автором став Вольтемаде.

При цьому Санкт-Паулі закінчив зустріч вдев'ятьох — спочатку на 58 хвилині червону картку отримав ван дер Гейден, а на сьомій компенсованій хвилині друге вилучення "заробив" Васіль.

Санкт-Паулі — Штутгарт 0:1

Гол: Вольтемаде, 88.

Санкт-Паулі: Васіль — Немет, Валь, ван дер Гейден — Саліакас, Буахалфа (Вагнер, 78), Сміт, Треу — Гілавогі, Сінані (Фоль, 90), Саад.

Штутгарт: Нюбель — Штенцель (Вагноман, 65), Єльч, Шабо (Жаке, 66), Міттельштедт (Гендрікс, 90) — Каразор, Штіллер — Левелінг (Демірович, 73), Вольтемаде, Фюріх (Брун Ларсен, 73) — Ундав.

Попередження: дер Гейден, Буахалфа, Сінані, Васіль — Шабо, Штіллер, Ундав.

Вилучення: дер Гейден, 58, Васіль, 90+7.

Насамкінець берлінський Уніон поділив очки з Вердером. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Гості вели в рахунку 2:0 після 15 хвилини завдяки голам Стаге, який оформив дубль. Однак на 38 хвилині Роте відіграв один м'яч, після чого на 84 хвилині Бенеш зрівняв цифри на табло.

Уніон Берлін — Вердер 2:2

Голи: Роте, 38, Бенеш, 84 - Стаге, 2, 15.

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Фогт (Бенеш, 83), Керфельд — Тріммель (Скарке, 72), Хедіра, Роте — Шафер (Фолланд, 83), Хаберер (Любичич, 72) — Голлербах, Ілич (Преу, 72).

Вердер: Цеттерер — Штарк, Фрідль, Піпер (Нжинмах, 89) — Вайзер, Лінен (Топп, 89), Агу (Кьон, 89) — Стаге, Шмід (Біттенкурт, 74) — Берк, Дукш (Грюль, 74).

Попередження: Фогт — Піпер, Штарк, Шмід, Фрідль.