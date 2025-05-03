Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Німеччини, який відбувся 3 травня 2025 року.

У 32-му турі чемпіонату Німеччини-2024/25 РБ Лейпциг вдома вирвав нічию в Баварії у результативному матчі.

Господарі поля пішли на перерву з перевагою в два гола, яку гості нівелювали своїми трьома результативними ударами в другому таймі. Однак, втримати перемогу їм так і не вдалося через взяття воріт наприкінці поєдинку. Цей результат завадив підопічним Венсана Компані оформити чемпіонство вже сьогодні.

Далі на РБ Лейпциг чекає виїзний матч проти Вердера, тоді як Баварія прийматиме Боруссію Менхенгладбах (обидва — 10.05).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу РБ Лейпциг — Баварія в рамках 32-го туру німецької Бундесліги-2024/25:

РБ Лейпциг — Баварія 3:3

Голи: Шешко, 11, Клостерманн, 39, Поульсен, 90+5 — Даєр, 62, Олісе, 63, Сане, 83.

РБ Лейпциг: Вандевордт — Неделькович (Гертрейда, 86), Клостерманн, Люкеба, Раум — Айдара (Вермерен, 70), Кампль (Баку, 78), Зайвальд, Сімонс — Шешко (Поульсен, 69), Опенда (Нуса, 86).

Баварія: Урбіг — Бої (Горецка, 61), Даєр, Станішич, Лаймер — Олісе, Кімміх, Павлович, Сане — Гнабрі (Палінья, 88), Мюллер (Коман, 61).

Попередження: Раум, Кампль, Вермерен — Даєр.