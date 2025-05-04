Німеччина

"Ротен" відстрочили завоювання золотих медалей Бундесліги.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився після нічиї з РБ Лейпциг (3:3) в рамках 32-го туру німецької Бундесліги. Цитує бельгійського фахівця Bayern & Germany.

"Я не думав про чемпіонську вечірку ні секунди. У нас була складна гра з Лейпцигом, тому нам було не до цього. Можливо, після перемоги в чемпіонаті я міг би висловити свою думку, але до цього не було ніяких розмов про вечірку. Ми ще не чемпіони, тож нам потрібно почекати.

Перший тайм вийшов неідеальним, але не можна очікувати досконалості, коли стількох гравців не вистачає, ми не наївні.

У другому таймі ми зіграли майже ідеально, це був один із найкращих моментів сезону. Звичайно, втратити перемогу на останній хвилині — це не те, чого ми хотіли. Але часом краще зазнати невдачі і потім відреагувати. Ми добре відреагували на перший тайм, ми не злякалися. І це вселяє надію.

У нас було обговорення в тренерському штабі після гри. Я з тих, хто каже, що все ще є 0,1% ймовірності, що ми не виграємо, тому ми повинні робити свою роботу до самого кінця. Але не у всіх із нас така думка. Я знаю, що ми дуже близькі до чемпіонства, але я хочу зберегти концентрацію і виграти дві гри, що залишилися", — заявив Компані.

Раніше повідомлялося, що Баварія та Сане знаходяться на фінальний стадії щодо нового контракту.