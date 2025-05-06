Німеччина

Німецький клуб готовий відпустити нападника без активації відступних у разі вигідної пропозиції.

Контрактна клаусула нападника РБ Лейпциг Беньяміна Шешко наразі перевищує 80 мільйонів євро. Така сума стала актуальною через яскраву гру словенця та передбачену гнучкість умов угоди.

Втім, як повідомляє журналіст Sky Sport Deutschland Флоріан Плеттенберг, перехід 21-річного словенця можливий влітку навіть без офіційної активації клаусули.

У таборі "биків" готові розглянути трансфер, якщо отримають відповідну за масштабом пропозицію, що у перспективі має облегшити потенційному покупцю структуру виплат.

У поточному сезоні Беньямін Шешко провів за Лейпциг 43 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 21 гол та віддав 6 результативних передач.