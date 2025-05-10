Німеччина

Відбулися чергові матчі німецького чемпіонату.

Сьогодні, 10 травня, пройшла низка матчів 33 туру німецької Бундесліги.

У першому матчі Майнц впевнено обіграв Бохум із рахунком 4:1. У складі переможців голами відзначилися Надієм Амірі, Філіпп Мвене, Йонатан Буркардт та Пауль Небель. У господарів поля, які вже практично вилетіли з Бундесліги, єдиний м'яч забив Герріт Гольтманн.

Бохум — Майнц 1:4

Голи: Гольтманн, 84 - Амірі, 45+3, Мвене, 54, Буркардт, 73, Небель, 90+3.

Бохум: Хорн — Ерман (Гамбоа, 72), Ордец, Бернардо — Краусс (Панневіг, 46) — Пасслак (де Віт, 46), Сіссоко (Лосіла, 72), Беро (Гольтманн, 46), Віттек — Боаду, Масурас.

Майнц: Рісс — да Кошта, Белль (Ферачніг, 84), Ганче-Ольсен — Касі, Сано, Амірі (Мелоні, 90), Мвене (Відмер, 63) — Небель, Сон (Сок Хон, 63) — Буркардт (Вайпер, 90).

Попередження: Краусс, Сіссоко, Ордец.

У другій зустрічі Ведер та Лейпциг голів не забивали, закінчивши матч із рахунком 0:0.

Вердер — РБ Лейпциг 0:0

Вердер: Цеттерер — Штарк, Фрідль, Піпер — Вайзер (Нжинмах, 88), Лінен (Біттенкурт, 85), Агу (Кьон, 79) — Стаге, Шмід — Берк (Грюль, 80), Дукш.

РБ Лейпциг: Гулачі — Неделькович, Клостерманн, Бітшиабу, Люкеба — Баумгартнер (Баку, 80), Зайвальд, Вермерен (Гоміс, 87), Сімонс — Опенда (Нуса, 69), Шешко (Поульсен, 69).

Попередження: Фрідль — Клостерманн, Вермерен, Неделькович.

У третьому поєдинку Фрайбург у гостях здолав Гольштайн Кіль із рахунком 2:1. Господарі поля відкрили рахунок на 24 хвилині зусиллями Лассе Розенбома, але наприкінці першого тайму Йохан Манзамбі зрівняв цифри на табло. Перемогу гостям приніс забитий м'яч Лукаса Гелера на 58 хвилині.

Гольштайн Кіль — Фрайбург 1:2

Голи: Розенбом, 24 - Манзамбі, 45+2, Гелер, 58.

Гольштайн Кіль: Дане — Беккер, Йоганссон (Піхлер, 79), Зец — Розенбом (Харрес, 61), Кнудсен, Гігович (Холтбі, 78), Толкін (Порат, 71) — Скрібскі — Бернхардссон, Матіно.

Фрайбург: Атуболу — Розенфельдер (Кюблер, 76), Гінтер, Лінгарт, Макенго — Доан (Сідія, 90), Еггештайн, Остерхаге, Гріфо (Гюнтер, 76) — Манзамбі (Гелер, 46) — Адаму (Гефлер, 90).

Попередження: Гігович.

Насамкінець Гайденгайм у гостях здобув перемогу над берлінським Уніоном з рахунком 3:0. Авторами голів стали Ян Шеппнер та Адріан Бек, який оформив дубль.

Уніон Берлін — Гайденгайм 0:3

Голи: Бек, 12, 73, Шеппнер, 56.

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Фогт (Скарке, 63) — Тріммель (Преу, 63), Хедіра, Роте (Юранович, 63) — Бенеш (Шафер, 71), Хаберер — Голлербах, Ілич (Любичич, 46).

Гайденгайм: Феллер — Маїнка, Гімбер, Зірслебен — Траоре (Кербер, 83), Дорш (Буш, 79), Шеппнер (Нігюс, 89), Кретціг — Бек (Гонсак, 80), Ваннер — Пірінгер (Зівзівадзе, 83).

Попередження: Керфельд, Хаберер.