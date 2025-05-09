Німеччина

Команди розписали мирову в першому матчі 33-го туру Бундесліги.

У матчі 33-го туру німецької Бундесліги Вольфсбург та Гоффенгайм видали насичене подіями протистояння, яке завершилося результативною нічиєю 2:2.

З самого старту господарі отримали подарунок: уже на першій хвилині Лео Естігор з Гоффенгайма невдало перехопив м’яч і переправив його у власні ворота, відкривши рахунок на користь "вовків". Але гості не знітилися і ще до перерви відновили рівновагу — Павел Кадержабек після стандарту вдало підключився в атаку та переправив м’яч у сітку.

У другому таймі гра тривала на зустрічних курсах, обидві команди активно шукали шанс в атаці. На 84-й хвилині Йонас Вінн, отримавши передачу в штрафному майданчику, точно пробив і вивів Вольфсбург уперед. Проте Гоффенгайм відповів майже миттєво — Маріус Бюльтер вже за кілька хвилин влучним ударом встановив остаточний рахунок 2:2.

Після цієї нічиєї Вольфсбург має у своєму активі 40 очок і займає 12-те місце в таблиці. Гоффенгайм із 32 балами також зберігає позицію в середині турнірної таблиці, на 14-й сходинці.

Вольфсбург — Гоффенгайм 2:2

Голи: Естігор (аг), 1, Вінн, 81 - Кадержабек, 34, Бюльтер, 84

Вольфсбург: Грабара — Фішер, Вавро, Кулєракіс — Камінські, Вранкс, Меле — Герхардт, Віммер (Нмеча, 72) — Вінн, Амура (Томаш, 89)

Гоффенгайм: Бауманн — Чавес, Естігор, Акпогума — Штах — Кадержабек, Бішоф, Крамарич, Туре — Гложек, Бюльтер

Попередження: Штах, Крамарич