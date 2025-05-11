Німеччина

Бохум чотири роки протримався в еліті німецького футболу.

В рамках 33-го туру німецької Бундесліги Бохум був розбитий на власному полі Майнцем (1:4), а Гольштайн Кіль поступився Фрайбургу (1:2).

Таким чином, за тур до кінця чемпіонату, команди Дітера Гекінга та Марселя Раппа достроково понизилися у класі та виступатимуть у наступному сезоні в Бундеслізі 2.

Зазначимо, що Бохум востаннє грав у другому за силою дивізіоні Німеччини в сезоні-2020/21. Гольштайн в свою чергу вийшов до Бундесліги 1 за підсумками минулої кампанії, але закріпитися в еліті так і не зміг.

Раніше повідомлялося, що Гамбург повернувся в Бундеслігу через сім років.