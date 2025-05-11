Бохум чотири роки протримався в еліті німецького футболу.
Бохум, getty images
11 травня 2025, 10:27
В рамках 33-го туру німецької Бундесліги Бохум був розбитий на власному полі Майнцем (1:4), а Гольштайн Кіль поступився Фрайбургу (1:2).
Таким чином, за тур до кінця чемпіонату, команди Дітера Гекінга та Марселя Раппа достроково понизилися у класі та виступатимуть у наступному сезоні в Бундеслізі 2.
Зазначимо, що Бохум востаннє грав у другому за силою дивізіоні Німеччини в сезоні-2020/21. Гольштайн в свою чергу вийшов до Бундесліги 1 за підсумками минулої кампанії, але закріпитися в еліті так і не зміг.
Раніше повідомлялося, що Гамбург повернувся в Бундеслігу через сім років.