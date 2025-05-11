Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Штутгарт - Аугсбург, Getty Images
11 травня 2025, 22:29
У рамках 33-го туру Бундесліги Штутгарт приймав Аугсбург і розгромив гостей із рахунком 4:0.
Штутгарт - Аугсбург 4:0
Голи: Каразор, 9, Вольтемаде, 51, Мійо, 80, Демірович, 88
Штутгарт: Нюбель — Штенцель (Вагноман, 75), Єльч (Жаке, 33), Шабо, Міттельштедт — Каразор, Штіллер (Кайтель, 16) — Левелінг (Демірович, 75), Вольтемаде, Фюріх — Ундав
Аугсбург: Дамен — Матсіма, Гоувелееув, Цезігєр — Гумни (Маєр, 58), Оньєка (Реджбечай, 82), Якич, Яннуліс — Комур (Кудоссу, 58), Клод-Моріс (Тіц, 75) — Ессенде
Попередження: Мійо — Яннуліс
Вилучення: Ессенде, 10.