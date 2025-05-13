Німеччина

Франкфуртський Айнтрахт не здається у спробах підписати японця, але конкуренція зростає.

Боруссія Дортмунд приєдналася до перегони за японського вінгера Рітсу Доана, який наразі виступає за Фрайбург.

26-річний гравець готовий до трансферу, і тепер на Айнтрахт Франкфурт чекає серйозна конкуренція у боротьбі за підписання нападника.

Франкфуртський клуб, як і раніше, дуже зацікавлений у Доані й планує розпочати переговори вже наступного тижня. Проте з появою Боруссії Д шансів на легке завершення угоди значно поменшало.

За інформацією Sky Sport Deutschland, спортивний директор Фрайбурга Йохен Заєр вимагає щонайменше 20 мільйонів євро за трансфер Доана. Контракт японця чинний до 2027 року й не містить опції викупу.

У поточному сезоні Рітсу Доан провів 35 матчів, в яких він забив 9 голів та віддав 9 результативних передач.