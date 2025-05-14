Німеччина

Керманич Комо відхилив пропозицію після особистої зустрічі з керівництвом німецького клубу.

Головний тренер італійського Комо Cеск Фабрегас не прийняв пропозицію леверкузенського Баєра очолити команду. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Іспанець провів зустріч з представниками німецького клубу в останні тижні, на якій і повідомив про своє рішення залишитися в Італії.

Фабрегас очолює Комо з листопада 2023 року та вже досяг значних успіхів — під його керівництвом команда вийшла до Серії А й наразі посідає 10-те місце в турнірній таблиці. Комо здобув шість перемог поспіль, а самого Фабрегаса визнали найкращим тренером квітня в Італії.

Контракт іспанського тренера з Леверкузеном чинний до 30 червня 2028 року.