Німеччина

"Фармацевти" чекають остаточного рішення від Флоріана Вірца наступного тижня, а перші пропозиції ще не надійшли.

Флоріан Вірц, один із головних лідерів та талантів Баєра Леверкузен, стане головною трансферною ціллю літа для багатьох європейських клубів.

Як повідомляє Sky Sport Germany, німецький клуб планує вимагати близько 150 мільйонів євро за свого 22-річного плеймейкера.

У разі, якщо Баварія запропонує лише 100 мільйонів євро, ця пропозиція буде негайно відхилена. Керівництво Баєра очікує, що Вірц надасть остаточну відповідь вже наступного тижня — чи планує він залишитися, чи готовий до переходу.

Поки що жоден клуб офіційно не звернувся із письмовою пропозицією. Серед потенційних претендентів — Баварія, Манчестер Сіті, Ліверпуль, а також Реал Мадрид, який може включитися в боротьбу, якщо встигне продати Родріго.