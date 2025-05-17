Німеччина

Відбулися заключні матчі німецького чемпіонату.

Сьогодні, 17 травня, відбулися матчі заключного 34 туру німецької Бундесліги.

У першому матчі чемпіонська Баварія впевнено обіграла Гоффенгайм із рахунком 4:0. Авторами голів стали Майкл Олісе, Йозуа Кімміх, Серж Гнабрі та Гаррі Кейн. Гоффенгайм втримався у Бундеслізі, посівши 15 місце.

Гоффенгайм — Баварія 0:4

Голи: Олісе, 33, Кімміх, 53, Гнабрі, 80, Кейн, 86.

Гоффенгайм: Бауманн — Чавес, Естігор, Акпогума — Кадержабек, Штах (Бекер, 81), Гайгер (Тохумку, 76), Прасс (Бюльтер, 46) — Бішоф (Туре, 67), Крамарич (Бебу, 82) — Гложек.

Баварія: Ноєр — Лаймер (Горецка, 67), Станішич, Даєр (Відович, 86), Геррейру (Бої, 67) — Кімміх, Павлович — Олісе, Мюллер (Кейн, 61), Коман (Сане, 61) — Гнабрі.

У другій зустрічі віце-чемпіон леверкузенський Баєр у гостях поділив очки з Майнцем – 2:2. У складі команди Хабі Алонсо дубль оформив Патрік Шик, а у Майнца, який посів шосте місце та вийшов у єврокубки (кваліфікація Ліги конференцій), забивали Пауль Небель та Йонатан Буркардт.

Майнц — Баєр Леверкузен 2:2

Голи: Небель, 35, Буркардт, 62 (пен) - Шик, 48 (пен), 54.

Майнц: Центнер — да Кошта, Белль, Ганче-Ольсен — Касі (Ферачніг, 70), Сано, Амірі (Мелоні, 90), Мвене (Відмер, 87) — Небель, Сон (Сок Хон, 90) — Буркардт (Вайпер, 90).

Баєр Леверкузен: Градецькі — Та, Та, Інкап'є — Телла (Адлі, 46), Паласіос, Гарсія (Буендія, 87), Грімальдо (Артур, 25) — Гофманн (Андріх, 46), Вірц — Шик.

Попередження: Белль, Ганче-Ольсен — Паласіос, Гарсія, Інкап'є, Артур, Та, Вірц.

У третій зустрічі Айнтрахт у гостях обіграв Фрайбург із рахунком 3:1. Перемогу команді з Франкфурта та третє місце у Бундеслізі принесли Ансгар Кнауфф, Расмус Крістенсен та Ельє Скірі. У господарів поля єдиний м'яч забив Рітсу Доан.

Фрайбург — Айнтрахт Франкфурт 1:3

Голи: Доан, 27 - Кнауфф, 45+4, Крістенсен, 61, Скірі, 63.

Фрайбург: Атуболу — Розенфельдер (Кюблер, 66), Гінтер, Лінгарт, Макенго (Гюнтер, 74) — Доан, Еггештайн, Манзамбі (Рель, 82), Гріфо — Гелер — Адаму (Грегорич, 74).

Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Коллінз, Кох, Теат — Крістенсен, Скірі (Аменда, 82), Ларссон, Браун — Кнауфф (Батшуаї, 89), Шаїбі (Гойлунн, 66) — Екітіке (Ельє Ваї, 89).

Попередження: Розенфельдер, Лінгарт — Крістенсен, Кнауфф, Коллінз, Браун.

Дортмундська Боруссія обіграла Гольштайн Кіль із рахунком 3:0. Перемогу "джмелям" забезпечили голи Серу Гірассі, Марселя Забітцера та Фелікса Нмечи. При цьому гості з дев'ятої хвилини грали у меншості після вилучення Карла Йоганссона.

Завдяки цій перемозі Боруссія Д обійшла Фрайбург і вийшла до Ліги чемпіонів, а останній опустився на п'яте місце та вирушить до Ліги Європи.

Боруссія Дортмунд — Гольштайн Кіль 3:0

Голи: Гірассі, 3 (пен), Забітцер, 47, Нмеча, 73.

Боруссія Дортмунд: Кобель — Зюле (Джан, 79), Антон, Бенсебаїні — Р'єрсон, Забітцер, Нмеча, Свенссон — Брандт (Байно-Гіттенс, 85), Адеємі (Чуквуемека, 71) — Гірассі (Дюранвіль, 85).

Гольштайн Кіль: Дане — Беккер (Івежич, 87), Йоганссон, Зец — Розенбом, Холтбі (Гешвілл, 46), Ремберг, Толкін — Бернхардссон (Харрес, 79), Матіно (Порат, 69) — Скрібскі (Кнудсен, 46).

Попередження: Адеємі, Байно-Гіттенс, Забітцер — Ремберг.

Вилучення: Йоганссон, 9.

Насамкінець Лейпциг поступився Штутгарту з рахунком 2:3. У складі "швабів" забивали Деніз Ундав, Нік Вольтемаде та Ермедін Демірович. У "биків" авторами голів стали Хаві Сімонс та Боте Баку.

Лейпциг фінішував на сьомому місці в Бундеслізі і пролетів повз єврокубки, а Штутгарт, який фінішував на дев'ятому місці, ще може забезпечити місце в Європі — команда дійшла до фіналу Кубка Німеччини, де зустрінеться з Армінією, 24 травня.

РБ Лейпциг — Штутгарт 2:3

Голи: Сімонс, 8, Баку, 44 - Ундав, 23, Вольтемаде, 57, Демірович, 78.

РБ Лейпциг: Гулачі — Зайвальд, Гертрейда (Поульсен, 67), Бітшиабу, Раум — Баку, Вермерен (Баумгартнер, 77), Кампль, Сімонс — Нуса (Опенда, 77), Гоміс.

Штутгарт: Нюбель — Жаке (Єльч, 85), Шабо, Гендрікс — Вагноман, Каразор, Мійо (Нартей, 69), Міттельштедт (Фюріх, 69) — Левелінг (Демірович, 58), Ундав — Вольтемаде (Брун Ларсен, 85).

Попередження: Гоміс.