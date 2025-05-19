Німеччина

19-річний вінгер з Труа приєднається до німецької команди перед стартом нового сезону.

Фрайбург офіційно оголосив про підписання 19-річного правого вінгера Труа Сиріака Іріє. Молодий талант із Буркіна-Фасо приєднається до клубу влітку, готуючись до сезону-2025/26, у якому команда виступить у Лізі Європи.

Деталі контракту не розголошуються, однак, за інформацією журналіста Sky Sport Germany Флоріана Плеттенберга, трансфер обійдеться німецькому клубу в 10 мільйонів євро. Це — повторення трансферного рекорду Фрайбурга: стільки ж у 2020 році було заплачено за Батіста Сантамарію.

Ір'є провів поточний сезон у Лізі 2 за Труа, куди перейшов з Діжона. За 36 матчів молодий вінгер забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі. Його дебютний виклик до національної збірної Буркіна-Фасо очікується вже у червні.

Спортивний директор клубу Клеменс Гартенбах зазначив, що Ір'є володіє хорошою швидкістю, універсальністю й тактичною зрілістю, однак отримає час на адаптацію до Бундесліги. Сам гравець також підкреслив важливість можливості розвитку в команді, яка робить ставку на молодь.