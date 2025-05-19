Німеччина

Хавбек може покинути Мюнхен цього літа, якщо надійдуть конкретні пропозиції.

Контракт центрального півзахисника Леона Горецки з мюнхенською Баварією діє до літа 2026 року, однак наразі сторони не ведуть перемовин щодо його продовження.

За інформацією журналіста Sky Sport Germany Флоріана Плеттенберга, питання пролонгації угоди 30-річного німця не стоїть на порядку денному і не планується в найближчому майбутньому.

У мюнхенському клубі не виключають трансфер півзахисника вже цього літа, якщо надійдуть конкретні пропозиції. Наразі головна тенденція полягає в тому, що Горецка може увійти в свій останній контрактний рік без продовження.

Зазначається, що усе залежатиме від зацікавленості інших клубів та бачення тренерського штабу Венсана Компані на майбутній сезон.

У поточній кампанії Леон Горецка провів за Баварію 40 матчів (2260 хвилин), в яких він забив 5 голів, віддав 2 асисти та заробив 7 попереджень.