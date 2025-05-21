Німеччина

Молодий хавбек "містян" може змінити клуб цього літа.

Атакуючий півзахисник Манчестер Сіті Джеймс Макейті привернув увагу кількох клубів з Бундесліги. Про це повідомляє журналіст Sky Sport Germany Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, у підписанні 22-річного англійця серйозно зацікавлений зокрема й леверкузенський Баєр.

Подальші кроки "фармацевтів" щодо Макейті залежать від призначення нового головного тренера замість Хабі Алонсо.

Перехід гравця з Манчестер Сіті цього літа цілком можливий. Ситуацію також уважно відстежують кілька клубів з АПЛ.

У цьому сезоні Джеймс Макейті провів за Ман Сіті 936 хвилин у 27 матчах, в яких він забив 7 голів.