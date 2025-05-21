Німеччина

Німецький клуб готовий повернути захисника та продати його іншим, якщо Бергамо не активує опцію.

Центральний захисник збірної Кот-д'Івуару Оділон Коссунуу може повернутися до леверкузенського Баєра — "фармацевти" наполягають на повному викупі гравця за 25 млн євро, який прописано в орендній угоді з Аталантою. Про це повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг.

Італійський клуб зацікавлений у збереженні 24-річного івуарійця, але наразі не поспішає з активацією передбаченої опції викупу.

У Бергамо сподіваються домовитися про нижчу суму, однак у Баєрі не готові до поступок. Якщо Аталанта не виконає умов, німці планують повернути Коссуну, щоб згодом перепродати його.

Зазначається, що Оділон Коссуну не входить у плани Баєра Леверкузен на наступний сезон.