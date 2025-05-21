Захисник збірної Еквадору має клаусулу у 60 млн євро і відкритий до нового виклику.
П’єро Інкап’є, getty images
21 травня 2025, 22:55
Центральний захисник леверкузенського Баєра П’єро Інкап’є може змінити клубну прописку уже цього літа.
Футбольний агент Мануель Сьєрра, який представляє інтереси еквадорця, в коментарі для журналіста Флоріана Плеттенберга заявив, що його 23-річний клієнт готовий розглянути новий для себе виклик.
"П’єро почувається комфортно в Леверкузені, але це літо може стати гарним моментом для наступного кроку", — заявив Сьєрра.
За інформацією джерела, сума відступних П’єро Інкап’є у контракті з Баєром складає 60 мільйонів євро. Його поточна угода спливає влітку 2029 року.