Німеччина

Захисник Баєра стане гравцем мюнхенців після завершення цього сезону.

Напередодні у ЗМІ стало відомо про те, що центральний захисник леверкузенського Баєра Йонатан Та влітку цього року стане гравцем мюнхенської Баварії на правах вільного агента.

За оновленою інформацією журналіста Фабріціо Романо, клуби досягли принципової домовленості, щоб 29-річний німець був доступний для мюнхенського гранда вже на Клубному чемпіонаті світу-2025, і очікується, що найближчими днями угода буде остаточно підписана.

Зазначається, що Та вже повністю узгодив із Баварією контракт терміном на чотири роки — до червня 2029 року. Медичне обстеження заплановане, що свідчить про завершальний етап переговорів.

У поточному сезоні Йонатан Та провів за Леверкузен 49 матчів, в яких він забив 4 голи та віддав один асист.