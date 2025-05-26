Німеччина

Молодший брат зірки Реала цікавить одразу кілька клубів Бундесліги.

19-річний англієць Джоб Беллінгем, який виступає за Сандерленд, сьогодні, 26 травня, відвідає франкфуртський Айнтрахт, щоб ближче познайомитися з клубом і провести переговори. Про це повідомляж журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, мова йдеться про ознайомчу зустріч, а не про медогляд.

На центрального хавбека також претендують дортмундська Боруссія та РБ Лейпциг. Усі три клуби Бундесліги виявляють серйозну зацікавленість, але жодних угод поки не укладено — боротьба за гравця залишається відкритою.

Джоб є молодшим братом Джуда Беллінгема, зіркового півзахисника мадридського Реала та збірної Англії.

У сезоні-2024/25 він провів 453 матчів за Сандерленд, в яких забив 4 голи та віддав 3 асисти, а також допоміг "чорним котам" повернутися до англійської Прем'єр-ліги.