Німеччина

Команда Франка Шмідта зберегла прописку в еліті німецького чемпіонату.

У перехідному матчі-відповіді Гайденгайм у гостях вирвав перемогу над Ельферсбергом з рахунком 2:1, що дозволило команді зберегти прописку в Бундеслізі.

Гайденгайм відкрив рахунок на дев'ятій хвилині зусиллями Матіаса Гонзака, але на 31 хвилині господарі поля зрівняли цифри на табло завдяки голу Робіна Фелльгауера. Перемогу Гайденгайму приніс забитий м'яч Шієнзи на п'ятій компенсованій хвилині другого тайму.

Таким чином, Гайденгайм зберіг місце у Бундеслізі у стикових матчах після нічийного результату у першій грі.

Ельферсберг – Гайденгайм 1:2 (перший матч — 2:2)

Голи: Фелльгауер, 31 – Гонзак, 9, Шієнза, 90+5.