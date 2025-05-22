Німеччина

Гра у відповідь пройде в понеділок, 26 травня.

Сьогодні, 22 травня, пройшов перший матч плей-оф за місце у Бундеслізі на сезон-2025/26, у якому було зафіксовано нічию між Гайденгаймом та Ельферсбергом з рахунком 2:2.

Команда з Другої Бундесліги відкрила рахунок на 18 хвилині зусиллями Лукаса Петкова, після чого на 42 хвилині Фіснік Асллані подвоїв перевагу гостей.

Потім на 62 хвилині Тім Зірслебен відіграв один м'яч, а за дві хвилини Матіас Гонзак зрівняв цифри на табло.

Таким чином, доля місця в Бундеслізі вирішиться у матчі-відповіді, який пройде в понеділок, 26 травня.

Гайденгайм — Ельферсберг 2:2

Голи: Зірслебен, 62, Гонзак, 64 — Петков, 18, Асллані, 42.