Німеччина

Гравець рік тому міг опинитись у колективі з АПЛ.

Французький фланговий захисник Ренна Лоренц Ассіньйон другу частину минулого сезону провів у оренді в складі англійського Бернлі, який би міг викупити його контракт, якби залишився в "елітному" дивізіоні.

Оскільки останнього так і не сталось, 24-річний виконавець знову повернувся до складу "червоно-чорних" на батьківщину та провів цілком непогану кампанію.

34 матчі, чотири голи та п’ять гольових передач — із такими показниками Ассіньйон заходить на чергове трансферне вікно, за підсумками якого, як очікується, уже повноцінно змінить клуб.

Усі передумови для цього створив німецький Штутгарт, який веде гравця вже не перший місяць та вже зробив Ренну пропозицію в приблизно 10 млн євро.

Тим часом Ассіньйон уже дав усну згоду на перехід, і наразі питання трансферу залежить лише від домовленості поміж клубами.