Німеччина

Контракт зі спеціалістом розраховано до кінця червня 2028 року.

Сандро Вагнер призначений головним тренером Аугсбурга, передає офіційний сайт клубу.

Повідомляється, що з німецьким спеціалістом підписали трирічний договір про співпрацю. Аугсбург — другий клуб у тренерській кар'єрі 37-річного Вагнера.

Протягом двох років він очолював Унтергахінг. Після цього Сандро працював асистентом керманича збірної Німеччини Юліана Нагельсманна.

Аугсбургом раніше опікувався Єсс Торуп. У Бундеслізі-2024/25 клуб фінішував 12-м, набравши 43 залікових бала (найкращий з 2015 року результат).