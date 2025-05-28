Німеччина

Зміна гравцем клубної прописки в ході літнього трансферного вікна-2025 не виключається.

Баварія входить до переліку з трьох клубів, заради яких лівий вінгер Коді Гакпо міг би залишити Ліверпуль, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Незалежно від інтересу з боку гранда Бундесліги, літній відхід 26-річного нідерландця є можливим за надходження "червоним" гідної пропозиції. Повідомляється, що стосовно потенційного трансферу гравця вже було зроблено кілька запитів.

Гакпо поінформований про зацікавленість Баварії у ньому. У той же час мюнхенський клуб продовжує розглядати кількох виконавців на цю позицію.

Контракт Коді з Ліверпулем розраховано до кінця червня 2028 року. Порталом transfermarkt він оцінюється в 70 млн євро.

У ході вже завершеної кампанії нападник відзначився 18-ма голами й сімома асистами в 49-ти матчах усіх турнірів.

Раніше повідомлялося, що Баварія може придбати лівого вінгера Брайтона Каору Мітому.