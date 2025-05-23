Німеччина

Японець давно заслужив спробувати свої сили в топ-клубі.

Мюнхенська Баварія цікавиться вінгером англійського Брайтона Каору Мітома. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 28-річний японець влітку може перейти до чемпіона Німеччини. Баварія шукає підсилення на фланги атаки, тому розглядає гравця "чайок" як один з пріоритетних варіантів для посилення атакувального потенціалу команди.

Зазначається, що наразі спортивний директор Баварія Макс Еберль та генеральний директор мюнхенців Крістоф Фройнд активно займаються переговорами щодо потенційного трансферу.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Цього сезону Каору Мітома відіграв за Брайтон 40 матчів, забив 11 голів та віддав 3 результативні передачі.