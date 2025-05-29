Хоча б один гравець із "чемпіонського" Баєра таки мусив опинитись у Мюнхені.
Йонатан Та, x.com/FCBayern
29 травня 2025, 10:38
Німецький центральний захисник Йонатан Та останніх десять років присвятив виступам за леверкузенський Баєр, у складі якого зрештою став чемпіоном Бундесліги минулого сезону.
А вже цієї кампанії контракт 29-річного виконавця добіг свого завершення, і він вийшов на ринок вільних агентів формально ще до відкриття літнього трансферного вікна.
Зрештою, футболісти такого ґатунку без клубу не залишаються, і мюнхенська Баварія просто скористалась моментом отримати якісне підсилення без будь-якої компенсації.
Контракт підписано до 2029 року, про що офіційно оголосили офіційні соцмережі клубу.
Та в цьому сезоні провів 49 матчів, забив чотири голи та віддав один гольовий пас.