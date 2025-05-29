Німеччина

Новачок Баварії прокоментував свій трансфер.

Мюнхенська Баварія оголосила про підписання контракту з німецьким центральним захисником Йонатаном Та, який до цього десять останніх років присвятив виступам за леверкузенський Баєр.

29-річний виконавець після офіційних заходів прокоментував свої очікування від цього переходу.

"Я дуже радий бути тут, у Баварії. Я хочу взяти на себе відповідальність і наполегливо працювати кожного дня, щоб ми були успішною командою і разом виграли багато трофеїв.

Я хочу допомагати команді на полі та брати на себе відповідальність. Я перебуваю в такому віці і на такому етапі своєї кар'єри, коли я хочу нести відповідальність і допомагати команді за межами поля, щоб кожен почувався добре і був готовий віддати все на полі, щоб ми разом виграли багато титулів.

Це було чудове відчуття — побачити футболку з моїм ім'ям та номером у кольорах цього клубу. Я з нетерпінням чекаю, коли вперше одягну її під час гри.

Тут ви завжди автоматично відчуваєте велику повагу до цього великого клубу та команди. Коли ти приїжджаєш на Альянц Арену в якості суперника, ти завжди знаєш, що буде важко. Тому я щасливий, що я зараз тут і буду грати на іншій стороні.

Я багато говорив з тренером та відповідальними особами. Розмови були дуже позитивними. Я відчув, що мене цінують, але що вони також можуть отримати від мене більше, що я можу стати кращим і подорослішати ще більше.

Урешті-решт, це добре пасувало для мого наступного кроку в кар’єрі", — заявив німецький виконавець.

Та відіграв за Баєр 402 матчі, забив 18 голів та віддав 13 гольових передач.