Німеччина

22-річний талант Брюгге знаходиться в центрі уваги провідних клубів Європи.

Боруссія Дортмунд активно працює над підсиленням середньої лінії, і серед головних кандидатів — молодий центральний півзахисник Брюгге Ардон Яшарі.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, 22-річний швейцарський хавбек розглядається як реальна альтернатива Джобу Беллінгему з Сандерленда, якщо той відмовиться від переходу до німецького гранда.

Яшарі, який виступає за Брюгге, став найкращим гравцем сезону в бельгійській Про Лізі та привернув увагу низки європейських клубів. Зокрема, Манчестер Сіті вже кілька місяців стежить за прогресом швейцарця.

Втім, придбати Яшарі буде непросто. За інформацією джерела, Брюгге не готовий відпускати свого лідера за 25–30 мільйонів євро — цього буде недостатньо для укладення угоди.

На рахунку Ардона Яшарі чотири гола та шість асистів у 52-х матчах усіх турнірів уже завершеної кампанії. Його визнали найкращим гравцем і талантом чемпіонату Бельгії в сезоні-2024/25.