Німеччина

Німецька команда виявляє інтерес до Шеркі.

Керівництво Баєра розглядає зміну ігрової схеми команди на випадок відходу Флоріана Вірца.

Як повідомляє Kicker, інтерес до атакуючого півзахисника виявляє Ліверпуль, який готовий заплатити за трансфер до 130 мільйонів євро. В рамках підготовки до можливих змін німецький клуб вже визначив пріоритетні позиції для посилення — нападник і центральний півзахисник.

У сферу інтересів Баєра потрапив креативний хавбек Ліона Райан Шеркі, проте боротьбу за французького гравця на даному етапі очолює Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед вступив у боротьбу за Шеркі.