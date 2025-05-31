Німецька команда виявляє інтерес до Шеркі.
Раян Шеркі, Getty Images
31 травня 2025, 19:50
Керівництво Баєра розглядає зміну ігрової схеми команди на випадок відходу Флоріана Вірца.
Як повідомляє Kicker, інтерес до атакуючого півзахисника виявляє Ліверпуль, який готовий заплатити за трансфер до 130 мільйонів євро. В рамках підготовки до можливих змін німецький клуб вже визначив пріоритетні позиції для посилення — нападник і центральний півзахисник.
У сферу інтересів Баєра потрапив креативний хавбек Ліона Райан Шеркі, проте боротьбу за французького гравця на даному етапі очолює Манчестер Сіті.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед вступив у боротьбу за Шеркі.