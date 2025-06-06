Мюнхенці націлилися на португальського вінгера "россонері".
Рафаель Леау, Getty Images
06 червня 2025, 12:59
Баварія планує провести прямі переговори з Міланом наступного тижня щодо можливого трансферу нападника Рафаеля Леау.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, мюнхенський клуб готовий запропонувати 60 мільйонів євро та одного гравця в обмін.
Мілан наразі не має наміру продавати португальця, однак може розглянути пропозицію лише у випадку, якщо вона досягне позначки близько 100 мільйонів євро.
Контракт Леау з Міланом чинний до літа 2028 року, а сам гравець залишається одним із ключових футболістів команди. У минулому сезоні він провів 50 матчів, забив 12 голів та віддав 13 асистів.