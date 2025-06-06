Німеччина

Мюнхенці націлилися на португальського вінгера "россонері".

Баварія планує провести прямі переговори з Міланом наступного тижня щодо можливого трансферу нападника Рафаеля Леау.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, мюнхенський клуб готовий запропонувати 60 мільйонів євро та одного гравця в обмін.

Мілан наразі не має наміру продавати португальця, однак може розглянути пропозицію лише у випадку, якщо вона досягне позначки близько 100 мільйонів євро.

Контракт Леау з Міланом чинний до літа 2028 року, а сам гравець залишається одним із ключових футболістів команди. У минулому сезоні він провів 50 матчів, забив 12 голів та віддав 13 асистів.