Німеччина

Юний талант залишається в Лейпцигу.

РБ Лейпциг продовжив контракт з 19-річним захисником Ель-Шадаль Бітшіабу. Про це повідомляє офіційний сайт "биків".

Зазначається, що німецький клуб продовжив контракт із французьким футболістом до 30 червня 2029 року. Нагадаємо, Бітшіабу перейшов із ПСЖ до Лейпцига влітку 2023-го року за 15+5 млн євро.

Минулого сезону Ель-Шадаль Бітшіабу відіграв за РБ Лейпциг 28 матчів та отримав дві жовті і одну червону картки.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті розглядає Сімонса як альтернативу Шеркі.