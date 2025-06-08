Нкунку може повернутися в Бундеслігу.
Крістофер Нкунку, Getty Images
08 червня 2025, 22:33
Нападник Челсі Крістофер Нкунку залишається на радарах Баварії.
Мюнхенці претендували на француза ще в січні, але тоді не змогли домовитися про умови трансферу – "сині" оцінювали гравця більш ніж в 60 млн євро.
Як повідомляють журналісти Фабріціо Романо і Бен Джейкобс, зараз ціна Нкунку значно нижча, і гранд Бундесліги як і раніше розглядає можливість придбання форварда.
Крістофер Нкунку незадоволений своєю роллю в Челсі і хоче змінити клуб. Експерти порталу Transfermarkt оцінюють вартість 27-річного ексфутболіста РБ Лейпцига в 35 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Барселона відмовила Челсі в обміні гравцями за участі Ферміна.