Німеччина

Нкунку може повернутися в Бундеслігу.

Нападник Челсі Крістофер Нкунку залишається на радарах Баварії.

Мюнхенці претендували на француза ще в січні, але тоді не змогли домовитися про умови трансферу – "сині" оцінювали гравця більш ніж в 60 млн євро.

Як повідомляють журналісти Фабріціо Романо і Бен Джейкобс, зараз ціна Нкунку значно нижча, і гранд Бундесліги як і раніше розглядає можливість придбання форварда.

Крістофер Нкунку незадоволений своєю роллю в Челсі і хоче змінити клуб. Експерти порталу Transfermarkt оцінюють вартість 27-річного ексфутболіста РБ Лейпцига в 35 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Барселона відмовила Челсі в обміні гравцями за участі Ферміна.