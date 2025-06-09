Німеччина

Французький вінгер може стати ключовим підсиленням мюнхенців цього літа.

Баварія у літнє трансферне вікно прагне підписати нового лівого вінгера та визначила флангового атакуючого півзахисника ПСЖ Бредлі Баркола своїм головним трансферним пріоритетом на цю позицію. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, мюнхенський гранд активно вивчає можливість підписання 22-річного француза, хоча угоду буде непросто реалізувати.

У разі, якщо трансфер Баркола не вдасться, альтернативним варіантом залишається Ніко Вільямс з Атлетіка. Спортивний директор Баварії Макс Еберль також розглядає й інші імена — зокрема Каору Мітому (Брайтон), Рафаеля Леау (Мілан) та Коді Гакпо (Ліверпуль).

У минулому сезоні Бредлі Баркола провів за Парі Сен-Жермен 58 матчів, в яких він забив 21 гол та віддав 19 результативних передач.