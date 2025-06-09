Німеччина

Залишилося тільки його реалізувати.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн висловився про потенціал своєї команди. Його слова наводить Reuters.

"Якщо ми продовжимо виступати так само і не відступимо ні на крок від команд, які брали участь у відбіркових матчах чемпіонату світу, то, сподіваюся, ми пройдемо далі і добре підготуємося.

Звичайно, ми все ще на кілька пунктів відстаємо від того, де хочемо бути, і відстаємо від найкращих команд світу.

Ми не можемо відразу надолужити все, що не вийшло на 100%. Проте я відчуваю щось у всій команді — як у гравцях, так і в персоналі, щось особливе. У нас особливий підхід і величезний потенціал", — сказав Нагельсманн.

Раніше повідомлялося, що Німеччина поступилася Португалії уперше з 2000 року.